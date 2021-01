Sindaco e vicesindaco ancora senza mascherina in luogo pubblico e al chiuso

Puglia Aggiornamenti Covid in Puglia

Oggi martedì 19 gennaio 2021 in Puglia sono stati registrati 12. 422 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 850 casi positivi: 371 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 77 nella provincia BAT, 70 in provincia di Foggia, 85 in