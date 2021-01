Vaccini contro Covid: oggi a Manduria solo 85 somministrazioni, giallo sul criterio di distribuzione

Prosegue la fase 1 dei vaccini nei presidi Covid nella provincia di Taranto, così come in tutta la regione. Nella giornata di oggi, a Manduria sono state eseguite “solo” 85 vaccinazioni del personale sanitario. Non è perfettamente chiaro il criterio di assegnazione dei vaccini alle singole unità ospedaliere impegnate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ciò che è certo, è che al netto del dato che conta forse più di tutti - quello cioè dei pazienti Covid delle strutture - qualcosa non torna. Alle 14 di oggi infatti, a Manduria risultavano ricoverati 66 pazienti con il Coronavirus, contro i 27 del presidio “Valle d’Itria” di Martina Franca, che – vale sempre la pena ricordarlo – non è stato interamente convertito come l’ospedale di Manduria. Eppure, i vaccini effettuati in Valle d’Itria oggi sono stati 200, contro appunto, gli 85 del Giannuzzi e i 190 di Taranto, che “accorperebbero” il personale sanitario del SS Annunziata e del Moscati. Letta in questi termini la distonia appare molto accentuata, sebbene come detto non vi siano indicazioni ufficiali sul punto.

Non appare chiaro perciò se il criterio di distribuzione sia stato quello della dimensione del personale, piuttosto che la manifestazione d’interesse in fase di “chiamata pubblica”. Certo è che la differenza in termini numerici è abbastanza evidente, soprattutto se proporzionata ai pazienti ricoverati, in teoria il “punto focale” di ogni decisione strategica.

Oggi 605 vaccini nel tarantino

Nella giornata di oggi, in Asl Taranto sono state somministrate in tutto 605 dosi. Oltre alle già citate 85 di Manduria e 200 di Martina Franca, l’azienda locale ionica comunica che sono stati somministrati 190 vaccini presso il presidio ospedaliero del SS. Annunziata, 70 all’ospedale San Pio di Castellaneta e ulteriori 60 presso il Dipartimento di Prevenzione, nelle sedi di Taranto e Massafra.

Il punto sui pazienti nelle singole strutture Covid: due decessi a Manduria

Sono due i decessi nelle ultime ventiquattrore nelle unità Covid tarantine ed entrambi provengono dall’ospedale Giannuzzi di Manduria.

Per ciò che concerne i pazienti affetti da Coronavirus, l’Asl rende noto che l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita 66 pazienti, 28 dei quali presso il reparto Malattie Infettive, 26 presso il reparto di Pneumologia ed i restanti 12 presso il reparto di Rianimazione.

Il Giannuzzi di Manduria ospita come già detto 39 pazienti affetti da Covid, 34 in Medicina e 5 in Rianimazione.

All’ospedale “San Pio” di Castellaneta invece sono 54 i pazienti con il virus, mentre al “San Marco” di Grottaglie se ne contano 35, tutti ricoverati in Medicina.

Inoltre, il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita i già citati 27 pazienti, anch’essi tutti nel reparto Medicina.

Infine, sono 19 i pazienti Covid della Casa di cura “Santa Rita”, più del doppio rispetto a quelli del Centro Ospedaliero Militare di Taranto, che registra 8 malati affetti dal Coronavirus.

I degenti post-Covid al presidio di Mottola sono 13.

Gianpiero D'amicis